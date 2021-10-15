Meteoroloji uyardı, fırtına etkisini göstermeye başladı! Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı | Video
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Muğla’nın Datça ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada bir tekne battı. Yetkililer fırtına ve sele karşı bölgede vatandaşların gerekli tedbirleri alıp duyarlı olmalarını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ege kıyılarında sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini göstermeye başladı. Muğla'nın data ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle sabah saat 06:00 sıralarında Datça Limanı'nda bağlı olan bir tekne kayalıklara doğru sürüklendi. Ahmet ve can Akkuş'a ait 10 kişilik lüks tekne yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra sahil kenarındaki kayalıklara çarparak altı delindi. Su alan tekne daha sonra battı.