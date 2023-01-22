Video Yaşam Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! "Kar yağışı geliyor" | Video
Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi!

Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! "Kar yağışı geliyor" | Video

22.01.2023 | 09:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara ve Ege bölgelerinde birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedilirken, rüzgarın hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği ifade edildi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor." diyerek İstanbul ve Ankara'da beklenen kar yağışı için tarih verdi.

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