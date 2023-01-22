Meteoroloji uzmanı İstanbul ve Ankara için tarih verdi! "Kar yağışı geliyor" | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara ve Ege bölgelerinde birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedilirken, rüzgarın hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği ifade edildi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor." diyerek İstanbul ve Ankara'da beklenen kar yağışı için tarih verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
07:14
Restoranda yiyip içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar | Video 22.01.2023 | 09:31
01:49
03:07
Küçükçekmece Gölü’nde şüpheli ölüm | Video 22.01.2023 | 08:55
01:11
Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 22.01.2023 | 08:40
01:58
Vatandaşlar takla atan aracı elleriyle düzelterek yaralıyı kurtardı | Video 21.01.2023 | 23:17
01:03
Kullanılmayan su deposunda yabancı uyruklu 24 şahıs yakalandı | Video 21.01.2023 | 17:04
01:54
Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon makaron ele geçirildi | Video 21.01.2023 | 16:54
01:17
02:33
01:02
00:14
00:45
02:49
Kayseri’nin en büyük ‘sıvı uyuşturucu’ operasyonu kamerada | Video 21.01.2023 | 14:30
01:11
Dolandırıcılar 47 milyon lirayı harcayamadan polise yakalandı | Video 21.01.2023 | 14:25
00:39
01:31
Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi | Video 21.01.2023 | 12:18
01:42
Yaşlı çiftin kaldığı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.01.2023 | 11:59
00:39
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı | Video 21.01.2023 | 11:47
00:40
Sahte savcıya 900 bin lira kaptırdı | Video 21.01.2023 | 11:26