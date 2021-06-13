Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul için saat verildi | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yaz aylarına gelmemiz ile birlikte hava sıcaklıklarında ciddi artışlar yaşanırken, dün Marmara bölgesinin bir kısmında sağanak yağışlar etkili oldu. Yaşanan yağışlar pek çok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Öte yandan Meteoroloji yeni hafta için yayınladığı hava durumu raporunda, Marmara Bölgesi’nde kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini duyurdu. İşte Meteoroloji’den gelen açıklama...