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Metrelerce sürüklenen sürücü, kaza sonrası aracını bırakıp gitti | Video

Metrelerce sürüklenen sürücü, kaza sonrası aracını bırakıp gitti | Video

21.06.2023 | 10:34

Beylikdüzü Atakent Caddesi'nde gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası sürücü aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Bir diğer kaza da Kışla Caddesi'nde yaşanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tabela direğine ardından refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç cadde üzerinde metrelerce sürüklenerek durabildi. Kaza sonrası sürücü, araçtan kendi başına dışarı çıkarken olay yerine gelen arkadaşları ile birlikte aracını öylece bırakarak uzaklaştı. Çevredeki esnaf tarafından sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından araç çekici ile götürüldü. Yaşanan kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza ile ilgili konuşan esnaf Ece Canbolat, " Önce çok yüksek bir ses geldi. Biz bomba patladığını zannettik. Fırının kapısından çıktığımız gibi her yer dumanaltı olmuştu. Kaza sonrası aracın içinde kimin olduğunu göremedim. Hemen ambulansı aradım. İçinde bir tane alkollü genç varmış. Kendiliğinden çıktı. Polisler gelmeden kendisini alıp götürdüler. Götürenler muhtemelen arkadaşlarıydı. Sonrasında itfaiye ekipleri geldi ve arabayı düzelttiler. Çok yüksek bir ses olmuştu. Herkes sokağa çıktı" dedi.

AYNI MAHALLEDE AYNI GECE 2 AYRI KAZA
Aynı gece saat 04.00 sıralarında bir kaza da Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek sağa doğru manevra yaptı. Yol kenarındaki kaldırıma çarpan araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza ise cadde üzerindeki sitenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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