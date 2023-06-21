Metrelerce sürüklenen sürücü, kaza sonrası aracını bırakıp gitti | Video
Beylikdüzü Atakent Caddesi'nde gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası sürücü aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Bir diğer kaza da Kışla Caddesi'nde yaşanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile ilgili konuşan esnaf Ece Canbolat, " Önce çok yüksek bir ses geldi. Biz bomba patladığını zannettik. Fırının kapısından çıktığımız gibi her yer dumanaltı olmuştu. Kaza sonrası aracın içinde kimin olduğunu göremedim. Hemen ambulansı aradım. İçinde bir tane alkollü genç varmış. Kendiliğinden çıktı. Polisler gelmeden kendisini alıp götürdüler. Götürenler muhtemelen arkadaşlarıydı. Sonrasında itfaiye ekipleri geldi ve arabayı düzelttiler. Çok yüksek bir ses olmuştu. Herkes sokağa çıktı" dedi.
AYNI MAHALLEDE AYNI GECE 2 AYRI KAZA
Aynı gece saat 04.00 sıralarında bir kaza da Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek sağa doğru manevra yaptı. Yol kenarındaki kaldırıma çarpan araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza ise cadde üzerindeki sitenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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