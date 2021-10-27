Metrelerce yüksekten aracın üzerine düşen genç kız yaralandı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5. kattan, yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın üzerine düşen 16 yaşındaki genç kız yaralandı.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1743 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir binada yaşayan E.S. (16) isimli genç kız, 5. kattaki evlerinin camından dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yol kenarında park halinde olan kendilerine ait hafif ticari aracın üzerine düşen genç kız yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın üzerine düştüğü aracın hali ise, düşüş şiddetini gözler önüne serdi. Hastanede tedaviye alınan E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.