Metris Cezaevi isyancısı yıllar sonra yakalandı

İstanbul Fatih’te Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan bir kişinin kimliği polisleri bile şaşırttı. Yakalanan şahsın Metris Ceza İnfaz Kurumunda, 8 Temmuz 1997'de çıkarılan ve 5 tutuklunun ölmesiyle sonuçlanan isyanın suç ortaklarından İhsan Taşkan olduğu ortaya çıktı. Hakkında 67 yıl 11 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Taşkan cezaevine gönderildi. Taşkan’ın kılık değiştirip kimliğini sakladığı öğrenildi.