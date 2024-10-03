Metris Cezaevi isyancısı yıllar sonra yakalandı
İstanbul Fatih’te Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan bir kişinin kimliği polisleri bile şaşırttı. Yakalanan şahsın Metris Ceza İnfaz Kurumunda, 8 Temmuz 1997'de çıkarılan ve 5 tutuklunun ölmesiyle sonuçlanan isyanın suç ortaklarından İhsan Taşkan olduğu ortaya çıktı. Hakkında 67 yıl 11 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Taşkan cezaevine gönderildi. Taşkan’ın kılık değiştirip kimliğini sakladığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Metris Cezaevi isyancısı yıllar sonra yakalandı 03.10.2024 | 13:14
07:04
10:35
Rezan Epözdemir "2 yıldır çok ciddi bir hukuki mücadele yürütüyorduk" 03.10.2024 | 13:00
03:29
Müge Anlı'da son dakika: Özel durumdaki kız hastanede tedavi altına alındı 03.10.2024 | 11:51
01:38
Van'daki arama çalışmalarının 6'ncı gününde Rojin'den hala haber yok! 03.10.2024 | 11:43
01:19
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nu mezarının kazılma anı kamerada 03.10.2024 | 11:15
00:14
00:54
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarında kazı başladı! 03.10.2024 | 10:58
01:11
Şehrin göbeğinde tavuk hırsızlığı yapan tilki kamerada 03.10.2024 | 10:40
03:57
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor CANLI YAYIN 03.10.2024 | 10:19
06:54
02:16
SON DAKİKA | Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor 03.10.2024 | 09:00
01:52
Bursa'da güpegündüz cadde ortasındaki cinayet kamerada 02.10.2024 | 18:24
01:05
Edirne’de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandıran şüpheliler tutuklandı 02.10.2024 | 17:39
06:23
İsrail'in vurduğu Hizbullah'ın kalesi Lübnan Dahiye'deki son durum kamerada 02.10.2024 | 15:23
00:36
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı 02.10.2024 | 14:27
01:56
Alkol denetiminden kaçmaya çalışan sürücüler drone ile yakalandı 02.10.2024 | 14:24
00:40
01:09
Adana'da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı 02.10.2024 | 13:49
03:17
İstanbul'da kadına bıçak çekip saldıran şahıs tekme tokat dövüldü 02.10.2024 | 13:43