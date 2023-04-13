Video Yaşam Metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga | Video
Metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga | Video

Metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga | Video

13.04.2023 | 10:17

Bursa’da Osmangazi metrosunda bazı yolcular sokak sanatçılarının müzik yapmasına tepki gösterdi. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma kameraya yansıdı.

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Olay merkez Osmangazi Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Sokak müzisyenleri metro içerisinde müzik yapmaya başlayınca bazı yolcular tepki gösterdi. Müzisyen grubun tepki gösteren yolcularla tartışmasıyla gerginlik istasyona taşındı. Osmangazi İstasyonu'nda inen yolcular ve müzisyen grup arasında tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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