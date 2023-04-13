Metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga | Video
Bursa’da Osmangazi metrosunda bazı yolcular sokak sanatçılarının müzik yapmasına tepki gösterdi. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma kameraya yansıdı.
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