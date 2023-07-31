Video Yaşam Metro ve tramvay çalışanları greve gitti, seferler durdu! İzmirliler yolda kaldı... | Video
Metro ve tramvay çalışanları greve gitti, seferler durdu! İzmirliler yolda kaldı... | Video

Metro ve tramvay çalışanları greve gitti, seferler durdu! İzmirliler yolda kaldı... | Video

31.07.2023 | 09:35

İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan İzmirliler otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı. Ancak vatandaşlar 1 saat beklemelerine rağmen gelen otobüsler ağzına kadar doluydu. Vatandaşlar "mesaiye geç kaldık" ifadeleriyle tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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