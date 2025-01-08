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Metrobüs durağında havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı | Video

Metrobüs durağında havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı | Video

08.01.2025 | 08:32

İstanbul Bakırköy, İncirli metrobüs durağında alkollü bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Durakta bekleyen vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

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Olay, akşam saatlerinde Bakırköy-İncirli metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen alkollü şahıs, elindeki silahla havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan durakta bekleyen vatandaşlar, panikle kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, silaha da el koydu. Vatandaşların panik yaşadığı ve şüphelinin yakalandığı anlar ise, bir kişinin telefonu kamerasına yansıdı.
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