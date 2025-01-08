Metrobüs durağında havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı | Video
İstanbul Bakırköy, İncirli metrobüs durağında alkollü bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Durakta bekleyen vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
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