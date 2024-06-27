Metrobüs durağında uyuşturucu hazırlarken görüntülenen şüpheli yakalandı | Video 27.06.2024 | 13:40 Beşiktaş'ta Zincirlikuyu Metrobüs durağının asansöründe uyuşturucu madde hazırlarken görüntülenen ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan genç polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta bulunan Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansörde iddiaya göre uyuşturucu madde hazırlayan bir genç cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş ve bu görüntüler 24 Haziran Pazartesi günü sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Yaşanan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerdeki kişinin eşkal bilgilerinden yola çıkan ekipler, kimlik tespitini tamamladı ve görüntülerdeki kişinin İ.Y.P. olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ, YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelinin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenleyen ekipler, Beykoz ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde İ.Y.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Özendirmek' suçlarından hakkında adli işlem başlatılan İ.Y.P. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.