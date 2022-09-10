Video Yaşam Metrobüs şoförünün kardeşi kaza anını anlattı: “Ağabeyim fenalaşıp ambulans istemiş” | Video
Metrobüs şoförünün kardeşi kaza anını anlattı: “Ağabeyim fenalaşıp ambulans istemiş” | Video

Metrobüs şoförünün kardeşi kaza anını anlattı: “Ağabeyim fenalaşıp ambulans istemiş” | Video

10.09.2022 | 14:08

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Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından hastaneye kaldırılan metrobüs şoförü Mahsur Kibar’ın kardeşi Fatih Kibar kaza anını anlattı. Kibar, kaza anı ile ilgili, “Ağabeyim durakta ambulans istemiş elini başına götürmüş, bildiğimiz bir hastalığı yoktu” dedi.

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Dün akşam saatlerinde Avcılar mevkii metrobüs yolunda meydana gelen kazada iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 99 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yapan metrobüs şoförü Mahsur Kibar'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

"RAHATSIZLANIP AMBULANS İSTEMİŞ"
Kaza ile ilgili konuşan metrobüs şoförünün kardeşi Fatih Kibar, "Dün akşam saat 20.00 sıralarından beri ağabeyim bu hastanede yoğun bakım ünitesinde yatmakta. Tedavisi devam ediyor inşallah iyi olacaktır, biz Ankara dönüşünde bu haberi öğrendik ve şoke olduk. Yakınlarımız kaza ile ilgili görüntüleri izlemişler. Ağabeyim durak çıkışı fenalaşıp kendini iyi hissetmediğini söyleyerek ambulans istemiş ve elini başına götürmüş o esnada bilinci gidiyor. Hızının 13 KM/H olduğu söyleniyor. Bildiğimiz kadarı ile bir rahatsızlığı yoktu varsa da şu anda öğreneceğiz biz de" dedi.

"11 HASTAMIZIN BAŞVURUSU OLDU, 3 HASTAMIZ HALA BURADA"
Hastaneye gelen hastaların durumu ile ilgili konuşan Uzman Dr. Kadir Bulut, "Dün akşam itibari ile hastanemize 11 hastamızın başvurusu oldu. 8 hastamızın tedavisi tamamlandı. 3 hastamız hala burada tedavileri devam ediyor. Yoğun bakım servisine aldığımız hastamızın hayati tehlikesi yok ilgili branşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Gerekli görüntülemeler yapıldıktan sonra bir operasyon durumu olabilir. Tüm İstanbul halkına geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

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