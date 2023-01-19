Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video
Avcılar’da henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna giren gence metrobüs çarptı. Kazada metrobüsün çarptığı genç ile metrobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.
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