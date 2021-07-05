Video Yaşam Metrobüste ilginç maske tartışması | Video

Metrobüste ilginç maske tartışması | Video

Metrobüste ilginç maske tartışması | Video
05.07.2021 | 09:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metrobüste ilginç maske tartışması | Video 01:23
Metrobüste ilginç maske tartışması | Video 05.07.2021 | 09:22
Arnavutköy’de feci kaza kamerada | Video 00:15
Arnavutköy’de feci kaza kamerada | Video 05.07.2021 | 09:22
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 01:07
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 05.07.2021 | 09:18
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu 02:22
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu 05.07.2021 | 09:01
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı: 5 yaralı 03:48
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı: 5 yaralı 05.07.2021 | 08:50
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi 01:45
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi 05.07.2021 | 08:50
İzmir'de husumetli iki ailenin bıçak ve sopalı kavgası 1'i ağır 5 yaralı 00:39
İzmir'de husumetli iki ailenin bıçak ve sopalı kavgası 1'i ağır 5 yaralı 05.07.2021 | 08:45
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:19
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler... 05.07.2021 | 08:41
Yangına rağmen tıraşa devam etti 03:19
Yangına rağmen tıraşa devam etti 04.07.2021 | 16:48
Aspiratör bacasına yuva kuran kuşlar için 2 haftadır aspiratörünü çalıştırmıyor 02:32
Aspiratör bacasına yuva kuran kuşlar için 2 haftadır aspiratörünü çalıştırmıyor 04.07.2021 | 16:48
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu 06:49
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu 04.07.2021 | 16:38
Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi 01:40
Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi 04.07.2021 | 16:40
Antalya'da 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi 02:24
Antalya'da 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi 04.07.2021 | 16:38
Sakarya'da dehşet! Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı | Video 01:00
Sakarya'da dehşet! Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı | Video 04.07.2021 | 16:04
Kağıthane’de havai fişek faciaya neden oluyordu 02:44
Kağıthane’de havai fişek faciaya neden oluyordu 04.07.2021 | 15:41
Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi 00:42
Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi 04.07.2021 | 15:26
70 bin civcivin içerisinde bulunduğu çiftliği su bastı, o anlar kameraya böyle yansıdı 02:14
70 bin civcivin içerisinde bulunduğu çiftliği su bastı, o anlar kameraya böyle yansıdı 04.07.2021 | 15:08
Pes dedirten olay kamerada: Komşusuna ait otomobili defalarca çizdi 04:28
Pes dedirten olay kamerada: Komşusuna ait otomobili defalarca çizdi 04.07.2021 | 14:54
Fethiye'de batan teknenin son görüntüleri ortaya çıktı 00:57
Fethiye'de batan teknenin son görüntüleri ortaya çıktı 04.07.2021 | 14:53
Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada 00:29
Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada 04.07.2021 | 14:44

Esenyurt’tan Avcılar yönüne seyir halinde olan bir metrobüste maske tartışması çıktı. Maskesi çenesinde olan bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan yolcu ile tartışma anı kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Maskesi çenesinde otobüse binen bir vatandaş, maskesi burnunda olan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Maskesini burnu açık şekilde takan diğer yolcuların da katıldığı maske tartışması, maskesi çenesinde olan vatandaşın pes edip metrobüsten inmesiyle son buldu. Yaşanan ilginç ve bir o kadar da komik maske tartışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt'tan Avcılar yönüne giden bir otobüste yaşandı. İddialara göre, maskesi çenesinde metrobüse binen bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Bir süre ikili arasında devam eden maske tartışması, burnu açık şekilde maske takan diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Adam daha fazla dayanamayarak metrobüsten indi. Tartışma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA