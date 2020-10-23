Metrobüste iş çıkış saatinde tehlikeli yoğunluk | Video
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İstanbul'da hafta içi mesai saatinin bitmesinin ardından metrobüste yolcu yoğunluğu oluştu. Metrobüs kullanan yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararı alınmıştı.