Metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video
Şişli Okmeydanı'nda metrobüste kadınlar arasında kavga çıktı. Kadınlardan birinin kavgaya dahil olan bir adama tekme atmaya çalıştığı görülürken, o anlar kameraya yansıdı.
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