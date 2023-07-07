Metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 07.07.2023 | 11:05 Şişli Okmeydanı'nda metrobüste kadınlar arasında kavga çıktı. Kadınlardan birinin kavgaya dahil olan bir adama tekme atmaya çalıştığı görülürken, o anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Şişli Okmeydanı'nda seyir halindeki metorbüste kadın yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine taraflar kavgaya tutuştu. Kadın yolcunun yanındaki adam da kavgaya dahil olunca olay büyüdü. Kadınlardan biri adama tekme atmaya çalışırken, diğer yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu.