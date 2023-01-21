Metrobüste olay! Dışarda başlayan kavga içerde devam etti, daha fazla dayanamayan kadın bayıldı | Video
AVCILAR'da alacak konusunda metrobüs durağında başlayan tartışma araç içinde de devam ederken, sinir krizi geçiren kadın bayıldı.
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