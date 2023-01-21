Metrobüste olay! Dışarda başlayan kavga içerde devam etti, daha fazla dayanamayan kadın bayıldı | Video 21.01.2023 | 10:49 AVCILAR'da alacak konusunda metrobüs durağında başlayan tartışma araç içinde de devam ederken, sinir krizi geçiren kadın bayıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağında bir kadın durakta alacaklısı ile karşılaştı. Aralarında para anlaşmazlığı bulunan ikili çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tartışmayı sürdürdü. Tartışma sırasında taraflar birbirlerini yalancılıkla ve tehdit etmekle suçlarken polis çağıracaklarını söyledi. Kadın bir ara sinirlerine hakim olamayarak adama tokat attı. Daha sonra kadın ve erkeğin bindiği metrobüste de gerginlik sürerken kadın araç içerisinde baygınlık geçirerek yığıldı. Kadın araçtakilerin çabası ile kendisine gelirken, ikili arasındaki tartışma, gerginlik ve kadına araçta yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.