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OTOMATİK OYNAT
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Bursa'da bir garip olay! Kaza yaptı ardından uyuya kaldı | Video 30.12.2021 | 09:39
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İstanbul TEM'de arıza yapan otomobile taksi çarptı: biri ağır, 2 yaralı 30.12.2021 | 09:23
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"İşte böyle çalarız" demişlerdi, işte böyle tutuklandılar | Video 30.12.2021 | 09:33
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Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü | Video 30.12.2021 | 09:08
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Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 09:05
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Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:54
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Metrobüste yangın paniği | Video 30.12.2021 | 09:00
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:52
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Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu | Video 30.12.2021 | 08:45
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Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı | Video 29.12.2021 | 22:16
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Covid-19 aşısı olmamak için ağaca tırmandı | Video 29.12.2021 | 21:03
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Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video 29.12.2021 | 20:59
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Rezidansta korkutan yangın | Video 29.12.2021 | 17:56
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Karaman'da soğuk hava deposunda tartışma sonrası bıçaklı kavga! | Video 29.12.2021 | 16:37
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TEM’de can pazarı: 8 yaralı | Video 29.12.2021 | 16:13
İstanbul İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün motor kısmında dumanlar yükseldiğini gören sürücü, yolcuları indirip aracı güvenlik bölgeye çekerek yardım istedi. Yolcular durakta beklerken, metrobüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.