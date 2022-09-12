Video Yaşam Metrobüsten yola parça düştü, yolcular inip yürümek zorunda kaldı | Video
Metrobüsten yola parça düştü, yolcular inip yürümek zorunda kaldı | Video

Metrobüsten yola parça düştü, yolcular inip yürümek zorunda kaldı | Video

12.09.2022 | 16:30

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Küçükçekmece’de seyir halinde olan metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inip yürümek zorunda kaldı. Yaşanan ilginç olay kameraya yansıdı.

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Olay, bugün Küçükçekmece meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inen zorunda kaldı. Ne olduğunu anmayan yolcular panik halde metrobüs yolundun yürüyerek gitmek istedikleri yere kadar yürüdüler. Paçanın görüntüsü ve vatandaşların metrobüs yolundan yürümeleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

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