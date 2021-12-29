Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı | Video

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Yangın, saat 21.30 sıralarında İncirli Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametindeki metrobüsün motor kısmında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesiyle şoför yolcuları indirip, aracı orta şeride çekerek, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.