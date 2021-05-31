Metrobüsün üzerine takipçileri için çıkmış | Video

İstanbul’da metrobüs üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yaparak kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atıp o anları da sosyal medyada paylaşan Yunus Emre Ö. Trafik Denetleme Şube müdürlüğü Ekiplerince yakalandı. Şahsa toplamda bin lira cezai işlem uygulandı. Yaşadığı o anları anlatan Özen, “Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Takipçilerim istedi ben de yaptım” dedi.