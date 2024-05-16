Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video
Ankara’da yaşayan Nusret Güler çalıştığı iş yerine gitmek için bindiği metroda içi altın dolu bir çanta bulduğunu iddia ederek polis ekiplerine teslim etti.
Emniyet ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
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