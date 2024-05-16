Video Yaşam Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video
Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video

Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video

16.05.2024 | 14:33

Ankara’da yaşayan Nusret Güler çalıştığı iş yerine gitmek için bindiği metroda içi altın dolu bir çanta bulduğunu iddia ederek polis ekiplerine teslim etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşen olayda, iş yerine gitmek için metroya binen Nusret Güler iddiaya göre metronun Mesa durağında bir çanta buluyor. Birkaç durak sonra metrodan inen Güler çantayı açtığında içerisinde piyasa değeri 1 milyon Türk lirasına yakın, 61 adet Cumhuriyet altını olduğunu görüyor. Bulduğu altınlarla beraber eve gelen Güler daha sonrasında ailesi ile birlikte gittikleri karakolda altınları polis ekiplerine teslim ettiler. Nusret Gülerin annesi Nuray Güler ise olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Oğlum sabah işe giderken metroda bir çanta buluyor. Mesa metro durağında buluyor çantayı. İstanbul Yolu metro durağında iniyor metrodan, indiğinde çantayı açıyor ve içerisinde altın olduğunu görüyor. Metroda bulunan güvenlik görevlilerine vermiyor çantayı güvenemiyor onlara. Çantayı aldı eve getirdi. Eve getirince panikledik. Dedik ki bunu karakola verelim. Sonrasında eşimi bekledik. Eşim de gelince konuştuk ve karakola teslim etme kararı aldık. Şu an da çantayı teslim ettik. Çantanın sahibini bekliyoruz."
Emniyet ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video 00:59
Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video 16.05.2024 | 14:33
29 kişinin öldüğü yangına ilişkin Beşiktaş Belediyesi’ne soruşturma izni | Video 04:15
29 kişinin öldüğü yangına ilişkin Beşiktaş Belediyesi’ne soruşturma izni | Video 16.05.2024 | 14:32
Savaş uçağının sesini deprem sanan esnaf emekleyerek kaçmaya çalıştı | Video 01:46
Savaş uçağının sesini deprem sanan esnaf emekleyerek kaçmaya çalıştı | Video 16.05.2024 | 14:33
Kardeşiyle anlaşmazlık yaşadı, aile apartmanında kameraları kırdı | Video 01:45
Kardeşiyle anlaşmazlık yaşadı, aile apartmanında kameraları kırdı | Video 16.05.2024 | 14:32
Tramvayda dilenci operasyonu: Dilenen çocuklar yakalandı | Video 02:51
Tramvayda dilenci operasyonu: Dilenen çocuklar yakalandı | Video 16.05.2024 | 12:33
Gece uyurken telefonu hacklendi, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı | Video 05:37
Gece uyurken telefonu hacklendi, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı | Video 16.05.2024 | 12:33
Konyalı Kore gazisine Seul’den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video 03:32
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video 16.05.2024 | 12:34
Beşiktaş’ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada | Video 00:44
Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada | Video 16.05.2024 | 10:18
Başakşehir’de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu | Video 06:50
Başakşehir’de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu | Video 16.05.2024 | 09:34
Hatay’da şiddetli yağışlar sonrası denizin rengi değişti | Video 03:26
Hatay'da şiddetli yağışlar sonrası denizin rengi değişti | Video 16.05.2024 | 09:34
Beşiktaş’ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması | Video 00:10
Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması | Video 16.05.2024 | 09:34
SON DAKİKA: İstanbul’da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada 01:05
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada 16.05.2024 | 09:41
Taksici meslektaşını vurarak öldürmüştü, olay anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:53
Taksici meslektaşını vurarak öldürmüştü, olay anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 16.05.2024 | 08:47
Esenyurt’ta 2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı | Video 01:57
Esenyurt'ta 2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı | Video 16.05.2024 | 08:47
Mahzen-47 operasyonlarında elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 00:56
Mahzen-47 operasyonlarında elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 16.05.2024 | 08:48
Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra annesi kavuştu! 46:13
Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra annesi kavuştu! 15.05.2024 | 21:03
Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video 00:30
Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video 15.05.2024 | 17:00
Kayseri’de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 00:56
Kayseri'de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 15.05.2024 | 16:30
Isparta’daki uçak kazasının firarisi 17 yıl sonra İstanbul’da yakalandı | Video 02:12
Isparta’daki uçak kazasının firarisi 17 yıl sonra İstanbul’da yakalandı | Video 15.05.2024 | 15:18
Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu | Video 00:48
Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu | Video 15.05.2024 | 15:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA