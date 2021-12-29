Metroda dilenci şaşkınlığı: Herkesin içinde paraları saydı | Video

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İstanbul'da duraklarda dilenen kadın, metroyla başka bir durağa giderken, herkesin içinde kazancını saydı. Yolcular şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.