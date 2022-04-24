Metroda maske tartışması! Maskesiz gençleri uyaran kadın hakarete uğradı | Video

Bursa'da trende seyahat eden yaşlı kadın maske takmayan gençleri uyardı. Gençlerin kendilerini uyaran kadına hakaret ettiği o anlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

Bursa metroda maskesiz binen iki kişiyi gören yaşlı kadın gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen gençler yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu yaşlı kadını sakinleştirdi. Toplu taşımada maske zorunluluğu olmasına rağmen maske takmayan iki genç ise yaşlı kadına hakaret etti. O anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.