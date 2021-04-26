Metroda skandal görüntüler! ‘Maskeni tak’ diyen vatandaşa tükürerek cevap verdi | Video

İstanbul’da metroya binen bir vatandaş maskesi olmayan turisti uyarınca başına gelmeyen kalmadı. Genç kadın kendisini uyaran vatandaşa öfkelenince önce yüzüne tükürdü ardından şiddet uyguladı. Maske uyarısı yapan vatandaş yaşadıklarının ardından şikayetçi olunca turist hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.