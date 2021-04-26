Metroda skandal görüntüler! ‘Maskeni tak’ diyen vatandaşa tükürerek cevap verdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:36
01:02
00:46
Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video 26.04.2021 | 18:46
04:29
At maskesi takıp denize girdi, görenler şaşkına döndü | Video 26.04.2021 | 17:02
00:43
03:36
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın | Video 26.04.2021 | 14:38
00:42
Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı. Feci kaza kamerada | Video 26.04.2021 | 14:00
03:04
Sultangazi’de hızını alamayan hafriyat kamyonu devrildi | Video 26.04.2021 | 14:00
01:22
03:22
03:22
00:45
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheliler kamerada 26.04.2021 | 13:02
04:57
Kocaeli'de 400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor | Video 26.04.2021 | 12:57
00:57
Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada 26.04.2021 | 13:04
01:07
02:56
04:48
06:03
Korku filmi gibi olay. Kargalar mahallelinin kabusu oldu | Video 26.04.2021 | 12:11
05:42
İstanbul’da metroya binen bir vatandaş maskesi olmayan turisti uyarınca başına gelmeyen kalmadı. Genç kadın kendisini uyaran vatandaşa öfkelenince önce yüzüne tükürdü ardından şiddet uyguladı. Maske uyarısı yapan vatandaş yaşadıklarının ardından şikayetçi olunca turist hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.