Video Yaşam Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video

Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video

11.10.2022 | 12:18

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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz, 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

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Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın (32) yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklanan sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"TÜM KADINLARIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE DÜŞMÜŞTÜR"
Duruşmada söz alan müşteki avukatı Birsen Baş Topaloğlu, "Davaya konu suç hafif bir saldırı değildir. Suçun özüne bakıldığında erkek olan bir kişinin toplumda bulunan kadınlara yönelik bir sebep üreterek saldırma hakkını kendisinde görmesinden kaynaklı bir suç olup tüm kadınları ilgilendirmektedir. Suç toplu bir alanda meydana gelmiştir. Tüm kadınların güvenliği tehlikeye düşmüştür" diyerek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

"BENİ VİCDANEN RAHATSIZ EDEN ŞEY, BİR ANNEYE KARŞI SARF ETTİĞİM SÖZLERDİR"
Sanık Emrah Yılmaz, "Görüntülerde eksikler vardır. Olayın başlangıç ve gelişme anını gösteren görüntüler yoktur. Ben eksik delillerle yargılanıyorum. Kendilerine karşı şiddet eylemim olmamıştır, kendisini sadece uyardım. Yanlış insanların yanlış olaylara yanlış şekilde müdahale etmesi sonucu bu olay meydana gelmiştir. Ne müştekiye ne de başka birine hakaret etmedim. Müşteki bana tekme attığı için olaylar yaşanmıştır. Ben 2 defa yere düşüp kalktım. Hakaretlere maruz kaldım. Bunlar kamera kayıtlarında yoktur. Beni vicdanen rahatsız eden şey, bir anneye karşı sarf ettiğim sözlerdir. Ancak onlar da benim üzerimde yürüyüp beni darp etmişlerdir. Ben kimseyi darp etmedim" diyerek suçlamaları kabul etmediğini ve beratini istediğini söyledi.
Son sözü sorulan sanık, "Karşı taraf danışıklı olarak beyanda bulunmuştur ancak buna rağmen mağdur benden şikayetçi olmamıştır" dedi.

4 SUÇTAN 11 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ı, "hakaret", "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "halk arasında korku veya panik oluşturacak şekilde tehdit" suçlarından toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın pişmanlık göstermemesini dikkate alarak cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

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