Metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

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Meksika’da metro istasyonunda raylara düşen topu almak için platformdan raylara inen bir kişi, metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu.