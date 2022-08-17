Video Yaşam Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti | Video
Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti | Video

Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti | Video

17.08.2022 | 15:07

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Gaziantep'te metruk binaları mesken tutan uyuşturucu madde bağımlılarının güpegündüz uyuşturucu ticareti kameralara yansıdı. O anlara tepki gösteren ve bağımlıların uyuşturucu maddenin etkisiyle çevreye zarar verdiğini iddia eden mahalle sakinleri, korku ve panik yaşadıklarını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi Güllü Sokakta bulunan metruk binaları mesken tutan uyuşturucu madde bağımlıları vatandaşları bezdirdi. Güpegündüz uyuşturucu madde ticareti kameralara yansıyan ve aldıkları uyuşturucu maddeleri metruk binalarda kullanan bağımlıların, maddenin etkisiyle çevreye zarar vererek eski yapı evleri ateşe vermesi ise vatandaşların korku ve panik yaşamasına neden oluyor.

"MADDE BAĞIMLILARI METRUK BİNALARI MESKEN TUTMUŞ, HER ŞEYE ZARAR VERİYOR"
Madde bağımlılarının bölgeyi mesken tuttuğunu iddia eden ve evlerinde huzursuz olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm istedi. Bağımlıların gece gündüz metruk binalarda uyuşturucu madde kullanarak çevreye zarar verdiğini ve evleri yaktığını söyleyen Suyabatmaz Mahallesi Muhtarı Mehmet Pakhuy, "Mahallemizde metruk binalar var. Uyuşturucu madde bağımlıları bu metruk binaları mesken tutmuş durumda. Şahıslar, madde kullandıktan sonra metruk binalara ve çevreye zarar veriyor. Biz bu nedenle mahalle halkı olarak çok mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bunların yıkılmasını yada önlem alınmasını istiyoruz. Çözüm istiyoruz" dedi.

"KORKU VE PANİK YAŞIYORUZ"
Mahalle sakini Gülşen Taşdemir isimli yaşlı mahalle sakini ise, "Bu metruk binalar hepsi madde bağımlılarının meskeni olmuş. Madde kullandıktan sonra buraları yakıp yıkıyorlar. Birbirlerine zarar veriyoruz. Biz de korku ve panik yaşıyoruz. Çevreyi yakıp ateşe veriyorlar. Çocuklarımızı dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. Sabahın erken saatlerinde alevlerle uyanıyoruz. ,Bu bölgede hiç huzurlu değiliz. Allah rızası için önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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