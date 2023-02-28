Video Yaşam Metruk binada yakalandılar… 4’ü de tutuklandı | Video
Metruk binada yakalandılar… 4’ü de tutuklandı | Video

Metruk binada yakalandılar… 4’ü de tutuklandı | Video

28.02.2023 | 16:01

İstanbul’da dört uyuşturucu madde satıcısı, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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