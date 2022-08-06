Metruk binanın yıkımı sırasında çatıdan düşen tahta parçaları elektrik tellerini kopardı | Video
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Kocaeli’de 4 katlı metruk binanın yıkımı esnasında çatıdan düşen tahta parçaları, elektrik tellerini kopardı. Birbirine değerek kıvılcımlar çıkartan teller mahalleliye panik yaşattı.
"ELEKTRİK TELLERİNE TAHTA VURDUĞU İÇİN KOPMUŞ OLABİLİR"
Evin sorunlu olduğunu ve yıkılmasından memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakini, "Boş metruk binaydı. Belediye ekipleri yıktı. Yenisi yapılırsa daha güzel olur. Temizlik oldu. Yeni sahibine güle güle oturmasını dilemek düşüyor bize. Elektrik tellerine tahta vurduğu için kopmuş olabilir. Bina yıkımıyla alakalı bir kesinti yaşamadık. Metruk binayı geceleri alkol alanlar kullanıyordu. Kapısı, bacası yoktu. Herkes girip çıkıyordu. Mahalleli olarak rahatsız oluyorduk" dedi.