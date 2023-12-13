Mevlana’nın hayatı yapay zeka ile görsel şölene dönüştü | Video
Sanatçı Refik Anadol’un, Mevlana’nın hayatını yapay zeka ile buluşturduğu “Rumi Rüyaları” sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. İlginin yoğun olduğu görülen sergi, ziyaretçilerden de tam not aldı.
"HZ. MEVLANA'NIN KÜLLİYATI VE ARŞİVİ BURADA DİLE GELİYOR"
"Rumi Rüyaları" hakkında detaylı bilgiler veren sergi görevlisi Arif Emre Avcı, "Refik Anadol Sergisi, Hz. Mevlana arşivi ve külliyatıyla hazırlanan yapay zeka ve sanatla anlamı kılınması üzerine bir çalışma. Refik Anadol'un katkılarıyla tabii ki, zamanın Picasso'su olarak geçiyor. Hz. Mevlana'nın külliyatı ve arşivi burada dile geliyor. Kitaplar konuşuyor; resimler, belgeler bir araya gelip sanat eseri oluşturuyor. Burası yapay zekanın anlamlı kılınması ve Hz. Mevlana'nın hatırasını canlandırması adına çok önemli bir sergi. Serginin oluşumunda 180 bin data kullanıldı. Bunların içerisinde resim, belge, fotoğraf, mesneviler ve bütün Hz. Mevlana arşivi var. Bu çalışma için Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan bütün külliyat resmen tekrardan gün yüzüne çıktı. Çok değerli bir çalışma oldu" dedi.
"ÇOK GURUR VERİCİ VE ANLAMLI"
Serginin ziyaretçilerinden Emre Büyükkılıç, "Refik Anadol takip ettiğimiz, bildiğimiz bir sanatçı. Dünyanın her yerinde eserleri sergilenen ve yapay zekayı belki de hakkıyla gerçekten kullanıp onu bir sanat eserine dönüştüren sanatçımızın burada Konya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle görsel bir şov yapıyor olması hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için çok gurur verici ve anlamlı" diye konuştu.
"GAYET KEYİFLİ GÖZÜKÜYOR"
Sergiyi inceleyen bir başka sanatsever Benan Çulban ise, "Rumi ile ilgili olduğunu duyduğum için ben de incelemek istedim. Refik Anadol'un daha önceki çalışmalarını da gördüm. Kendisinin bir çalışmasını ilk daha canlı olarak izliyorum. Çok hoş. Ben kendim yapay zeka ile ilgili çalışmalardan hoşlanmasam da çok emek var, belli. Gayet keyifli gözüküyor" şeklinde konuştu.
"HUZUR, DİNGİNLİK, İNSANIN KENDİ RUHUNU KEŞFETMESİ GİBİ"
Hande Yalçın isimli sanatsever de, "Atatürk Kültür Merkezi'ne ilk defa geldik. Böyle bir kültür merkezi İstanbul'a gerçekten çok yakışmış. Görsellik, renkler, müzik hepsi çok uyumlu olmuş. Bence sanatseverlerin görmesi gereken çok güzel bir çalışma olmuş. Herkese de tavsiye ederiz. Şu anda sanki bir huzur, dinginlik; özellikle iş çıkışı bu saatlerde insanın kendi ruhunu keşfetmesi gibi" ifadelerini kullandı.
Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları" sergisi 17 Aralık tarihine kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı | Video 13.12.2023 | 10:22
00:21
02:19
01:26
Mersin'de bir tırda 22 kilo 300 gram esrar ele geçirildi | Video 13.12.2023 | 09:53
02:56
Mevlana’nın hayatı yapay zeka ile görsel şölene dönüştü | Video 13.12.2023 | 09:53
01:17
5 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı | Video 13.12.2023 | 09:41
00:51
Uşak’ta bakkal sahibini öldüren zanlı tutuklandı | Video 13.12.2023 | 09:21
00:23
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü Esenler'de yakalandı | Video 13.12.2023 | 09:06
02:52
Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı | Video 13.12.2023 | 08:57
04:41
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu | Video 13.12.2023 | 08:56
00:20
Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 13.12.2023 | 08:57
00:45
İzmir’de evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti | Video 13.12.2023 | 08:57
01:31
Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video 12.12.2023 | 14:53
04:16
Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video 12.12.2023 | 16:06
02:39
Önce kaza yaptırıp, sonra öldürmüşler | Video 12.12.2023 | 16:06
02:11
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video 12.12.2023 | 16:06
01:46
Evde bebek gibi bakılan kuzu yaşamını yitirdi | Video 12.12.2023 | 12:21
00:53
Fuhuş operasyonunda yatağın altına saklanmaya çalıştı | Video 12.12.2023 | 12:23
04:05
04:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza | Video 12.12.2023 | 12:21