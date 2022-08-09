Meydan savaşına dönen kavgaya ilişkin 7 tutuklama | Video

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Gaziantep’te arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan bir kişinin hayatını kaybettiği 4’ü ağır 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 7’si tutuklandı.
23 GÖZALTI, 7 TUTUKLAMA
Meydan savaşına dönen silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, kavgaya karışan 23 kişinin kimliğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 16 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Hastanede tedavisi süren 4 şüpheli hakkında adli mercilerin koordinesinde başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.