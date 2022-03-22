Meyve almak için manava girdi! 3 saniyede aracını çaldılar | Video

İstanbul’da manava giren bir kişinin cadde üzerinde çalışır halde bıraktığı aracını çalan hırsız yakalandı.

İstanbul Ümraniye'de bir kişi; aracını cadde üzerinde çalışır vaziyette bırakarak alışveriş yapmak için manava girdi. Yoldan geçen iki kişi aracı çalarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

35 suç kaydı bulunan G.B. yakalandı. Bir suç ortağı aranırken, çalınan araç bulundu ve sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

"Oto Hırsızlığı" ve "İş Yerinden Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.