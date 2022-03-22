Meyve almak için manava girdi! 3 saniyede aracını çaldılar | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
Dev kayaların düştüğü korku sitesinde 'heyelan' kabusu! | Video 22.03.2022 | 10:48
01:25
00:21
Hayalet Kumarhane’ye baskın! | Video 22.03.2022 | 13:03
00:56
Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video 22.03.2022 | 13:02
00:15
Samsun'da yurda kaçak giren 5 afgan yakalandı | Video 22.03.2022 | 13:00
06:48
Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 22.03.2022 | 12:26
03:14
01:55
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu | Video 22.03.2022 | 12:18
01:07
01:39
00:25
Dünyanın en uzun ikinci yatı Marmaris’te | Video 22.03.2022 | 11:26
02:19
Konsol çetesi çökertildi | Video 22.03.2022 | 10:59
02:21
01:15
Yangın söndürme tüpünün tozundan önünü göremedi, yanan araca çarptı | Video 22.03.2022 | 09:54
04:41
İzmir’de korkutan manzara! 30 metre çekilen deniz böyle görüntülendi | Video 22.03.2022 | 10:21
00:20
Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı | Video 22.03.2022 | 09:58
01:47
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı | Video 22.03.2022 | 10:05
01:35
Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı kamerada | Video 22.03.2022 | 10:06
01:15
09:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2022 Salı atv izle! | Video 22.03.2022 | 10:15
İstanbul’da manava giren bir kişinin cadde üzerinde çalışır halde bıraktığı aracını çalan hırsız yakalandı.
İstanbul Ümraniye'de bir kişi; aracını cadde üzerinde çalışır vaziyette bırakarak alışveriş yapmak için manava girdi. Yoldan geçen iki kişi aracı çalarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.
35 suç kaydı bulunan G.B. yakalandı. Bir suç ortağı aranırken, çalınan araç bulundu ve sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
"Oto Hırsızlığı" ve "İş Yerinden Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.