Video Yaşam Meyve suyu üretim tesisinde skandal görüntüler! Meyvelerin üzerine ayakkabılarıyla çıktı | Video

Meyve suyu üretim tesisinde skandal görüntüler! Meyvelerin üzerine ayakkabılarıyla çıktı | Video

Meyve suyu üretim tesisinde skandal görüntüler! Meyvelerin üzerine ayakkabılarıyla çıktı | Video
07.07.2021 | 13:29

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Afyonkarahisar'da meyve suyu üretimi yapılan bir tesiste çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bir çalışan, meyvelerin bulunduğu kasaya ayakkabılarıyla çıkıp ezmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlere pes dedirtti.

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