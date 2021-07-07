Meyve suyu üretim tesisinde skandal görüntüler! Meyvelerin üzerine ayakkabılarıyla çıktı | Video
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Afyonkarahisar'da meyve suyu üretimi yapılan bir tesiste çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bir çalışan, meyvelerin bulunduğu kasaya ayakkabılarıyla çıkıp ezmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlere pes dedirtti.