Meyve suyu üretim tesisinde skandal görüntüler! Meyvelerin üzerine ayakkabılarıyla çıktı | Video

Afyonkarahisar'da meyve suyu üretimi yapılan bir tesiste çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bir çalışan, meyvelerin bulunduğu kasaya ayakkabılarıyla çıkıp ezmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlere pes dedirtti.