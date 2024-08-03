Video Yaşam Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video
Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video

Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video

03.08.2024 | 15:04

Yalova'da köy ürünleri satışı yapılan işletmeye giren hırsız, iş yeri sahibi dükkan girişine yakın yerde meyveleri düzenlerken yaklaşık 5 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde iş yeri bulunan Recep Ali Güner, (63) burada kendi ürettiği köy ürünlerinin satışını gerçekleştiriyordu. İş yerinin kapısının yanında şeftalileri düzenlerken iş yerine giren hırsızı fark etmeyen yaşlı adam, daha sonra dükkanda gizlediği paraların kaybolduğunu görünce durumu çocuklarına söyledi. Daha sonra yapılan güvenlik kamerası incelemesinde iş yerine hırsızın girdiği tespit edildi. Aile ardından hırsızın yakalanması için durumu polise bildirdi.

İş yerinin güvenlik kamerasında, yaşlı adam meyveleri düzenlerken içeri giren hırsız, rahat tavırlarla dükkanda dolaşarak para arıyor. Bir süre sonra örtü altında duran paraları bulan hırsız, bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.

Yaşadığı durumu anlatan Recep Ali Güner, güneşten ürünlerinin zarar görmemesi için cama örtü koyduğunu ve meyvelerle uğraşırken hırsızın içeri girdiğini söyledi. Güner, hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da ’Atıcı evi’ operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:27
Şanlıurfa’da 'Atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı | Video 03.08.2024 | 15:12
Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video 05:20
Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 15:04
Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 00:44
Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 03.08.2024 | 13:03
Bilecik’te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03:09
Bilecik'te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03.08.2024 | 12:37
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 00:30
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 12:29
Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video 01:08
Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video 03.08.2024 | 12:28
230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video 02:02
230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video 03.08.2024 | 11:20
Gaziantep’te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:55
Gaziantep'te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.08.2024 | 10:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 01:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 09:23
Başakşehir’de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03:08
Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03.08.2024 | 08:33
Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı | Video 01:36
Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı | Video 03.08.2024 | 08:32
Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 01:13
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 03.08.2024 | 08:32
Adana Kozan’da yangın söndürme helikopteri göle düştü 00:28
Adana Kozan'da yangın söndürme helikopteri göle düştü 02.08.2024 | 17:11
Tekirdağ’da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 00:44
Tekirdağ'da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 02.08.2024 | 16:19
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02:12
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02.08.2024 | 15:39
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:09
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 02.08.2024 | 15:15
Karaman’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 01:27
Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 02.08.2024 | 14:50
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:05
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 02.08.2024 | 14:45
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 00:53
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 02.08.2024 | 14:05
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 03:09
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 02.08.2024 | 14:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA