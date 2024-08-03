Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video
Yalova'da köy ürünleri satışı yapılan işletmeye giren hırsız, iş yeri sahibi dükkan girişine yakın yerde meyveleri düzenlerken yaklaşık 5 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
İş yerinin güvenlik kamerasında, yaşlı adam meyveleri düzenlerken içeri giren hırsız, rahat tavırlarla dükkanda dolaşarak para arıyor. Bir süre sonra örtü altında duran paraları bulan hırsız, bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.
Yaşadığı durumu anlatan Recep Ali Güner, güneşten ürünlerinin zarar görmemesi için cama örtü koyduğunu ve meyvelerle uğraşırken hırsızın içeri girdiğini söyledi. Güner, hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.
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