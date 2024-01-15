Video Yaşam Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

15.01.2024 | 09:17

Hatay’da aşırı yağış sonrası mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de yağış sonrası mezarlığın duvarı çöktü. Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme anında bölgede kimsenin olmamasıysa olası bir faciayı önledi. Belen Belediyesi ekipleri de bölgede çalışma yaparak çöken duvardan geriye kalan molozları kaldırdı.

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