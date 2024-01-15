Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 15.01.2024 | 09:17 Hatay’da aşırı yağış sonrası mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de yağış sonrası mezarlığın duvarı çöktü. Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme anında bölgede kimsenin olmamasıysa olası bir faciayı önledi. Belen Belediyesi ekipleri de bölgede çalışma yaparak çöken duvardan geriye kalan molozları kaldırdı.