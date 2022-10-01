Mezarlıkta dehşeti yaşayan Rahime Edis 5 gün sonra yoğun bakımdan çıktı... İlk sözleri bu oldu | Video

Mersin'de 24 yaşındaki Rahime Edis, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldğüresiye darp edildi. Yaşadığı dehşetin ardından tedavi altına alınan Rahime Edis, 5 gün süren yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk sözleri bu oldu: "Döve döve mezarlığa götürdü, orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu."