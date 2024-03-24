Mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu | Video
Kayseri'nin Talas ilçesinde mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu.
Talas ilçesi Harman Mahallesi Mezarlık Sokak üzerindeki Cemil Baba Mezarlığı'nda saat 11.00 sıralarında kaldırımda cenin bulan mezarlık bekçisi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ceninin yaklaşık 4 aylık olduğunu tespit etti. Cenin otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ekipler, ceninin gömüldüğü, ardından da kediler tarafından çıkarıldığı şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu | Video 24.03.2024 | 14:32
01:03
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "İş yapmayana oy yok!" | Video 24.03.2024 | 14:25
06:39
İstanbul’da levyeli trafik kavgasında yeni görüntüler | Video 24.03.2024 | 12:21
06:01
650 yıllık sarnıçta biriken yağmur suyundan vazgeçemiyor | Video 24.03.2024 | 11:20
02:55
01:02
Şehir magandası otomatik kayda yakalandı | Video 24.03.2024 | 10:36
00:28
Sahte kadın avukat tutuklandı | Video 24.03.2024 | 10:03
02:00
İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video 24.03.2024 | 08:33
00:06
Adıyaman’a şehit ateşi düştü 23.03.2024 | 22:09
00:25
İzmir’de CHP’li belediyenin barınağında köpek katliamı! 23.03.2024 | 17:08
02:00
Vali Tavlı’dan Samsun Müzesine davet 23.03.2024 | 14:51
00:58
İstanbul Kadıköy’de trafikte kadın sürücüye saldırı kamerada 23.03.2024 | 14:43
02:47
Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ailesine ziyarette bulundu 23.03.2024 | 12:36
01:39
Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı 23.03.2024 | 12:31
01:24
04:02
01:04
Sivas’ta 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama | Video 22.03.2024 | 16:30
02:51
Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 22.03.2024 | 15:54
01:01
00:57
Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı | Video 22.03.2024 | 15:10