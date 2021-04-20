Video Yaşam MHP Lideri Devlet Bahçeli'den provokasyon yapan Yunan Dendias'a: "Türk pençesini yedi..."

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den provokasyon yapan Yunan Dendias'a: "Türk pençesini yedi..."

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den provokasyon yapan Yunan Dendias'a:
20.04.2021 | 11:34

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunanistan dışişleri Bakanı Dendias'ın provokasyonunu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tarihi ayarını hatırlattı, "Dendias'a haddini bildiren Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yunan bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayayım derken Türk pençesi yemiştir." dedi. Bahçeli, CHP öncülüğündeki muhalefetin 'kayıp rezerv' iftirasına da ateş püskürdü, "Aradığınız para devletin kasasında peki siz neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

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