Midelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslar adliyede | Video 08.06.2023 | 10:00 Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda midelerinde sakladıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan iki yabancı uyruklu şahsı takibe aldı. Ekipler, hareketlerinden ve mide bulantılarından şüphelendiği şahısları hastaneye götürdü. Burada röntgen çekinen şahısların midesinde farklı maddeler tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahalede şahısların midelerinde sakladıkları 70 tane kapsül haline getirilmiş toplamda 500 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.