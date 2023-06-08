Midelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslar adliyede | Video
Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda midelerinde sakladıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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