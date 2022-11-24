Midesinden çıkan dev solucan, tıp dünyasını bile hayrete düşürdü | Video

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Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli tecrübeli anestezi doktoru Hakan Akelma, sosyal medya hesabından herkesi hayrete düşüren bir video paylaştı. Rusya'da çekildiği belirtilen görüntülerde, uyutulan hastanın midesinden endoskopik yöntemle dev bir solucan türünün çıkarıldığını belirten Akelma, "Bunca yıllık doktorum, ilk kez böyle bir vaka görüyorum. Şaşırmamak elde değil" dedi.