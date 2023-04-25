Midesine sakladığı uyuşturucu dolu kapsüller patlayan İsveçli öldü! Ölmeden önceki anları kamerada | Video
İRAN'da midesine sakladığı uyuşturucu kapsüllerle İsveç'e gitmeye çalışan bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda pasaportunu kaybedince uçağı kaçırdı. Arnavutköy'de bir otele yerleşen İran asıllı İsveç vatandaşı Rupen Harotonian, midesindeki kapsüller patlayınca fenalaştı. Otel görevlilerinden yardım isteyen Rupen Harotonian, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.
ÖLMEDEN ÖNCEKİ ANLARI KAMERADA
Rupen Harotonian'ın havalimanından çıktıktan sonra Arnavutköy'deki otele giriş yaptığı, fenalaştıktan sonra görevlilerden yardım istediği, kapıda acılar içinde kıvrandığı ve son olarak sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa yürüdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.
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