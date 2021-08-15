Midibüsün traktörü devirdiği feci kaza kamerada | Video
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Denizli’nin Honaz ilçesinden midibüsün traktöre çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 20 ABS 568 plakalı midibüs, farklı istikamette ilerleyen sürücü Kadir Ö'nün kullandığı 20 ADD 207 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yan bir şekilde devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Kadir Ö'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Honaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar oluştu. Midibüsün traktöre çarparak yan devirmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.