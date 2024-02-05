Midilli atını çalan hırsız önce kameraya sonra polislere yakalandı | Video
Bursa’da çaldığı değerli midilli atını ucuz fiyata satan hırsız kıskıvrak yakalandı. At ise polis tarafından sahibine teslim edildi. Hırsızlık anları da kameraya yansıdı
O ANLAR KAMERADA
Ethem P.'nin midilli cinsindeki atı çalarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde at çiftliğine gelen çalışanlar, 'Fındık' adındaki midillinin yerinde olmadığını gördü. Atın çalındığını anlayan çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
HIRSIZ VE AT 19 GÜN SONRA BULUNDU
Durum üzerine harekete geçen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma ve Merinos Polis Merkezi ekipleri, Ethem P.'yi gözaltına aldı. Ethem P., atı değerinin çok altında 7 bin liraya Karacabey ilçesinde Sedat C.'ye sattığını söyledi. Sedat C. ise, satın aldığı midilliyi Fırat C.'ye sattığını söyledi. 'Fındık' isimli midilli, Karacabey'de bulunarak sahibine teslim edildi.
Öte yandan, hırsız Ethem P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
01:31
“Kara Para Aklama” operasyonu: 10 gözaltı | Video 05.02.2024 | 14:13
02:18
Midilli atını çalan hırsız önce kameraya sonra polislere yakalandı | Video 05.02.2024 | 13:36
02:07
00:54
01:42
05:28
06:16
atv Müge Anlı 5 Ocak 2024 Pazartesi BUGÜN Tamamı Tek Parça izle! 05.02.2024 | 11:26
05:15
00:44
Yağma suçundan aranan firari uzi ile yakalandı | Video 05.02.2024 | 10:36
03:31
Tokat’ta heyelan felaketinin vurduğu köy böyle görüntülendi | Video 05.02.2024 | 10:04
00:17
Kılavuz kaptanın denize düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.02.2024 | 10:07
03:20
00:54
Esenyurt’ta kadına şiddete “uçan tekmeli” müdahale kamerada | Video 05.02.2024 | 09:29
01:29
00:54
01:24
03:07
02:40
01:56
Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralı 04.02.2024 | 20:04