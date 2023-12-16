Video Yaşam Midyat'ta 5 adet ruhsatsız tabanca ve paketler halinde uyuşturucu ele geçirildi | Video
Midyat'ta 5 adet ruhsatsız tabanca ve paketler halinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

Midyat'ta 5 adet ruhsatsız tabanca ve paketler halinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

16.12.2023 | 12:02

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan operasyonlarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olay ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

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Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve KOM Büro Amirliğince ilçe genelinde yapılan çalışmalarda, 8 şahıs gözaltına alınırken şahıslar suç aleti uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ile yakalandı.

Operasyonlarda arama yapılan evlerden 1 tanesinde, gözler önünde olan görüntüler, polisi şaşkına çevirdi. Evin her tarafının çöple dolu olması gözden kaçmadı; çöplerle dolu olan evden ruhsatsız tabanca çıktı. Uyuşturucu madde kullanımı için mesken haline getirildiği tespit edilen ikamette yapılan operasyonda, 4 adet tabanca, paketler halinde uyuşturucu madde, 3 adet fişek ele geçirildi.

Yapına tüm operasyonlarda 8 şahıs hakkında uyuşturucu madde ve 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şahıslar, M.E., Ş.Ü., B.D., A.U., S.D., M.A.B., ve yabancı uyruklu İ.A., denetimli serbest şartı ile serbest bırakıldı. N.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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