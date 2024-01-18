Video Yaşam Mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı | Video
Mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı | Video

Mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı | Video

18.01.2024 | 09:33

Mersin’de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheliyi yakaladı, araçlarında ve adreslerindeki mikrodalgadan 10 kilo 324 gram skunk ile 467 gram bonzai ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerine çalışmasında 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma düzenlediği operasyon ile şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin aracında ve adreslerinde narkotik köşeleriyle arama yapıldı. Araç ve adresteki mikrodalganın içinden 10 kilo 324 gram skunk ile 467 gram bonzai ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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