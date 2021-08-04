Milas'ta endişe veren gelişme! Rüzgarla birlikte alevler hızlandı, termik santrale 500 metre kaldı
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Son dakika haberine göre; Milas'ta termik santrale ilerleyen yangın kontrol altına alınmıştı. Bölgede rüzgar yeniden hızlanınca alevler büyüdü. Santral ile alevler arasında 500 metre kaldı.