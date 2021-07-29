Video Yaşam Milas'ta orman yangını! Oteldeki vatandaşlar teknelerle tahliye ediliyor | Video

Milas'ta orman yangını! Oteldeki vatandaşlar teknelerle tahliye ediliyor | Video

Milas'ta orman yangını! Oteldeki vatandaşlar teknelerle tahliye ediliyor | Video
29.07.2021 | 16:50

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Muğla'da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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