Milas'ta orman yangını! Oteldeki vatandaşlar teknelerle tahliye ediliyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
00:57
Bakırköy’de dalgaların denize çektiği çocukları vatandaşlar kurtardı | Video 29.07.2021 | 16:36
00:07
Bodrum Güvercinlik'te oteli saran dev yangın kamerada! 29.07.2021 | 16:37
01:15
Söke'deki yangında 30 dönüm alan zarar gördü | Video 29.07.2021 | 16:08
00:48
00:48
04:41
00:54
Yamaç paraşütçüleri daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdi | Video 29.07.2021 | 15:40
00:27
18:04
01:02
01:02
02:49
01:20
Isparta’da 2 otomobil ile kamyonet böyle çarpıştı | Video 29.07.2021 | 14:50
03:55
Amasya’da kaybolan kedi Çorum’da bulundu | Video 29.07.2021 | 14:50
03:50
Kocaeli’de orman yangını | Video 29.07.2021 | 14:24
01:11
Marmaris'teki dev yangın, havadan böyle görüntülendi | Video 29.07.2021 | 14:12
01:42
00:41
Marmaris alev aldı! Yeni görüntüler geldi | Video 29.07.2021 | 14:01
01:42
Muğla Marmaris'te orman yangını dehşeti! SON DAKİKA görüntüleri... 29.07.2021 | 13:57
Muğla'da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.