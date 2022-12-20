Video Yaşam Milas’ta yolcu otobüsünde yangın: Faciadan dönüldü | Video
Milas’ta yolcu otobüsünde yangın: Faciadan dönüldü | Video

Milas’ta yolcu otobüsünde yangın: Faciadan dönüldü | Video

20.12.2022 | 21:13

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Antalya Bodrum seferi yapan yolcu otobüsü Milas’ta hareket halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangından dolayı otobüs hurdaya döndü. 4 yolcunun bulunduğu otobüste ölen ya da yaralanan olmadı.

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