Milas’ta yolcu otobüsünde yangın: Faciadan dönüldü | Video

Antalya Bodrum seferi yapan yolcu otobüsü Milas’ta hareket halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangından dolayı otobüs hurdaya döndü. 4 yolcunun bulunduğu otobüste ölen ya da yaralanan olmadı.