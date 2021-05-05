'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayını

Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ve Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar'ın sunduğu Millet Kıraathanesi her Salı VAV TV'de. VAV TV Millet Kıraathanesi 3 Nisan 2021 Pazartesi yayınına Hüsrev Hatemi konuk oldu...