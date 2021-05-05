'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayını
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01:18
Adana'da dehşet. Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü | Video 05.05.2021 | 10:40
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Çantasını gasp eden kapkaççıyı dakikalarda böyle kovaladı | Video 05.05.2021 | 10:29
03:39
Otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu | Video 05.05.2021 | 10:28
00:25
01:06
Esenyurt’ta yumruklu laf atma kavgası kamerada | Video 05.05.2021 | 10:28
18:49
03:27
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Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar | Video 05.05.2021 | 09:53
04:43
54:26
'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 05.05.2021 | 09:25
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Bursa'da evinde baygın halde bulunan şeker hastası kadını polis kurtardı 05.05.2021 | 08:38
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı | Video 05.05.2021 | 08:51
01:26
Adana'da hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçaklı saldırıda yaralandı 05.05.2021 | 08:38
03:22
İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Alev alev yandı 05.05.2021 | 08:37
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Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ve Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar'ın sunduğu Millet Kıraathanesi her Salı VAV TV'de. VAV TV Millet Kıraathanesi 3 Nisan 2021 Pazartesi yayınına Hüsrev Hatemi konuk oldu...