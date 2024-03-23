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Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ailesine ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ailesine ziyarette bulundu

23.03.2024 | 12:36

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi, şehit polis memuru Serkan Saka'nın ailesini ziyaret etti.

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Bakan Güler, Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Demirözü Kaymakamlığına gelişinde ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar tarafından karşılanan Güler, onlara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Güler, 2015 yılında Bitlis'te şehit düşen polis memuru Serkan Saka'nın evini ziyaret etti. Güler, ziyarette şehit polis Saka'nın annesi Songül Saka ve kardeşleriyle sohbet etti.
Bayburt merkezde vatandaşlarla sohbet ederek, esnafa ziyarette bulunan Bakan Güler daha sonra Aydıntepe ilçesine geçti. Aydıntepe Kaymakamlığını da ziyaret eden Güler, ilçedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu.
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