Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ailesine ziyarette bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi, şehit polis memuru Serkan Saka'nın ailesini ziyaret etti.
Bayburt merkezde vatandaşlarla sohbet ederek, esnafa ziyarette bulunan Bakan Güler daha sonra Aydıntepe ilçesine geçti. Aydıntepe Kaymakamlığını da ziyaret eden Güler, ilçedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu.
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